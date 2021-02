Prečo nediskutujem

Na mojom blogu sa nachádza síce iba zopár článkov ale v diskusii pod nimi nie je ani jeden môj príspevok. Príčina je úplne prozaická.

Mám zablokované konto diskutéra. Áno, sám som prekvapený, že je možné vytvoriť si blog aj na konto, ktoré má dlhodobo zablokované diskusie. Diskutovať nemôžem ani pri iných článkoch, hoci mám zaplatené predplatné. Ak sa skúsim prihlásiť do diskusií, systém mi oznámi, že konto je zablokované a o odblokovanie treba požiadať administrátora. Link žiadosti smeruje na neexistujúcu stránku. Bez prihlásenia do diskusií nemôžem ani zvyšovať, či znižovať karmu príspevku. A tak je to dobre.

Prvýkrát som začal diskutovať na SME asi pred 15 rokmi. Na diskutovanie nebolo treba predplatné. Diskusie boli divoké a administrátori nestíhali mazať príspevky a blokovať kontá. Mám "hubu nevymáchanou" a preto aj moje príspevky boli mazané. Keď mi zablokovali konto, ako Fénix som si v rámci e-mailu vytvoril novú adresu a na diskusiách sa objavil znovu. Dychtivo som čakal na to, keď mi do schránky prišiel oznam o reakcii na moje príspevky.

Občas som bol hnusný, arogantný a nerešpektujúci základné pravidlá slušnosti. Možno to bolo aj tým, že vtedy v mojom živote skončila pesnička číslo dva z albumu Elán 3000 a začalo sa dlhé prehrávanie tretej skladby.

Elán 3000

Spoznal som blogerku na SME. Vo svojom prvom a jedinom článku (dnes už neexistujúceho) blogu, ktorý vyšiel aj v tlačenom SME, písala o tom, aké je ťažké nájsť inteligentného chlapa. Challenge accepted! (Výzva prijatá). Tretia skladba dohrala. Už skoro jedenásť rokov spolu žijeme. Svoje posledné konto som si nechal zámerne vymazať. Zistil som, tak ako Mulder a Scullyová v Aktoch X, že PRAVDA JE TAM VONKU, nie na monitore môjho počítača.

Dnes už potrebou, či obsesiou, diskutovať netrpím. Môžem si spokojne povedať - mám diskusie v .... (_!_). Ak by som napriek tomu mal nutkanie, tak zablokované konto to "istí". Diskusie k mojim článkom si však pozriem. Ak z nich vyplynie nezrovnalosť alebo nejasnosť v článku, tak ho doplním alebo napíšem článok nový.

"Hejterov" a "trollov" ignorujem. Nenahlasujem ani ich príspevky administrátorom. Rešpektujem absolútnu slobodu slova. Beriem na vedomie aj fakt, že každý máme iný svetonázor, prešli sme inou životnou cestou, čo na nás zanechalo rozličné stopy. A niektorým sa len možno ich gramofón zasekol na tretej pesničke z Elánu 3000.

Ideš do postele? Nemôžem. Toto je dôležité. Čo? Niekto na internete SA MÝLI. (Randall Munroe, CC by-nc 2.5)